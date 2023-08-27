Р. Ротенберг набрал шесть очков в благотворительном матче СКА, А. Медведев — четыре

В Санкт-Петербурге завершился благотворительный матч в рамках презентации состава СКА на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.

Играли команда «Синих» с командой «Белых». Финальный счёт 13:10 в пользу «Синих», за которых играл главный тренер СКА Роман Ротенберг. Специалист забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав 6 очков. Также за «Синих» играл председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев, который записал на свой счёт 4 (2+2) результативных балла.

Напомним, сегодня, 27 августа, хоккеистам СКА вручили бронзовые медали чемпионата России по хоккею сезона-2022/2023. В прошлом сезоне КХЛ петербургский клуб стал обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат. В финале Западной конференции СКА уступил в шести матчах будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.