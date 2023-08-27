Каспарайтис — самый переоценённый игрок «Питтсбурга» по версии Pittsburgh Hockey Now

Журналист Дэн Кингерски в статье на сайте Pittsburgh Hockey Now составил топ-5 самых переоценённых игроков «Питтсбург Пингвинз».

Лидером рейтинга стал олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединённой команды Дарюс Каспарайтис.

«Болельщики любили Каспарайтиса, но есть некоторые сомнения в том, насколько ценным был литовский защитник. Он набрал не так много очков, всего 83 в 405 матчах за «Пингвинз», плохо обращался с шайбой и не очень хорошо играл в зоне защиты. Каспарайтис часто покидал свою позицию, чтобы провести силовой приём, что ставило команду в невыгодное положение.

У него была своя роль в команде, но аналитики, если бы они существовали тогда, подвергли бы его критике. Некоторые тогда тоже критиковали его за эти негативные моменты. Независимо от его популярности, остаётся спорным то, насколько ценным он был для «Пингвинз». Но Дарюс, конечно, был весёлым», — написано в статье.

Полностью топ-5 рейтинга выглядит так:

1. Дарюс Каспарайтис;

2. Роберт Лэнг;

3. Дик Тарнстром;

4. Джоселин Тибо;

5. Мэтт Мюррей.