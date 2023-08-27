«Cвою форму считаю ужасной». Форвард ЦСКА Полтапов — о подготовке к сезону

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о своей подготовке к новому сезону КХЛ.

«Как оценю свою форму на этом этапе предсезонки? Лично свою форму считаю ужасной. С чем связываю? Просто не получается, и всё. Значит, нужно больше работать.

Насколько тяжело было впервые восстанавливаться летом после столь тяжелой победы в Кубке Гагарина? Ну наши тренеры по физподготовке — Хассан Саид и Владислав Владимирович Брызгалов — помогали нам в этот промежуток. Скидывали какие-то задания, чтобы мы их делали самостоятельно. Думаю, это пошло на пользу. И получилось полностью восстановиться.

Все команды в этом сезоне будут конкурентоспособны. Думаю, «Динамо» тоже будет намного сильнее, чем в прошлом году. У них стало больше исполнителей, которые могут решать моменты. Поэтому с ними матчи будут очень жаркие.

ЦСКА в целом уже готов с первых матчей сезона играть на полную катушку? Думаю, с первых матчей сезона команда уже начнёт так играть. Потому что есть у нас ещё какое-то время на адаптацию, на подготовку к сезону. Поэтому, думаю, будем готовы. Мы уже проанализировали свои ошибки прошлого и позапрошлого сезонов, когда были такие нюансы, что мы буксовали. Все взрослые люди в команде, все всё понимают. И не должны допускать одни и те же ошибки», — сказал Полтапов в интервью «Известиям».

Полтапов в прошедшем сезоне КХЛ сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 10 (5+5) очков. В 19 матчах плей-офф на счету 20-летнего форварда пять (2+3) очков.