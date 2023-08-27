«Мы заслужили победу на турнире». Жамнов — о «Спартаке» на Кубке мэра Москвы

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итог Кубка мэра Москвы, который стал победным для красно-белых и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«О капитане «Спартака» объявим перед первой игрой в сезоне. Кто выйдет на первый матч чемпионата с капитанской нашивкой — тот и будет капитаном. То же и с помощниками капитана. Сейчас я не скажу, кто будет капитаном.

Весь тренерский штаб доволен работой команды на этих предсезонных сборах. Думаю, и ребята должны быть довольны: ту игру, которую мы хотим видеть, они понимают. Но нам есть над чем работать. Не всё так гладко, как кажется. Мы готовы показывать хоккей ещё лучше. Сегодняшний матч был для нас хорошим тестом, который показал, что мы делаем правильно, а что — нет. Приятно обыграть действующего чемпиона, но наша задача — создать команду, которая развивается шаг за шагом, а не является командой-вспышкой. У нас нет шапкозакидательства, мы проходим рабочий цикл. Если все считают, что у нас всё гладко и хорошо, то это неправильно. Нам предстоит ещё много работать. Но мы заслужили победу на турнире. Для команды это уверенность в том, что мы можем играть на таком уровне и против таких команд, как ЦСКА. А ведь ЦСКА — клуб с очень сбалансированным составом.

Болельщики ждут, чтобы команда наконец-то боролась, но не просто за выход в плей-офф, а за способность двигаться как можно дальше. Ту работу, который проделал клуб на трансферном рынке, я считаю отличной, спасибо руководству. Теперь у нас есть игроки, которые должны усилить команду не просто на один сезон. Из этого материала мы должны создать «паровоз», который будет идти как можно дальше. Возможно, болельщики ждут чуда и выхода «Спартака» в финал Кубка Гагарина. Но я не могу ничего предсказать или заявить о задачах. Мы будем двигаться постепенно и, надеюсь, в правильном направлении. Если нам удастся этого добиться, то из этого «Спартака» получится очень хорошая команда», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Спартак» в финальном матче Кубка мэра Москвы с ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.