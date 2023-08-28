Вратарь «Салавата Юлаева» поделился мнением о нововведениях в правилах КХЛ

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал о своём отношении к нововведениям в правилах КХЛ.

«У нас было собрание с судьями, они объяснили, что хотят ускорить хоккей. Хоккей развивается: он и так быстрый, поэтому мы привыкнем. Это новые правила, надо к этому адаптироваться. Это не первое правило, которое немножко непривычно для игроков. Но мы двигаемся вперёд, хоккей двигается вперёд. Мы попытаемся не отстать.

Как вбрасывание в зоне атаки при разорванном удалении ощущается с вратарской точки зрения? В голове я немножко это прокрутил. В плане атаки, куда направляется хоккей, хотят больше голов, больше моментов. Это такое интересное решение. Немножко будет непривычно и болельщикам, и игрокам начать период в своей зоне. Но также повторюсь: привыкнем. Это не первое правило, которое изменилось. Поэтому я думаю, проверим, как это будет», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Ежовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 28 августа.