Вратарь «Салавата Юлаева» поделился мнением о нововведениях в правилах КХЛ

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал о своём отношении к нововведениям в правилах КХЛ.
«У нас было собрание с судьями, они объяснили, что хотят ускорить хоккей. Хоккей развивается: он и так быстрый, поэтому мы привыкнем. Это новые правила, надо к этому адаптироваться. Это не первое правило, которое немножко непривычно для игроков. Но мы двигаемся вперёд, хоккей двигается вперёд. Мы попытаемся не отстать.
Как вбрасывание в зоне атаки при разорванном удалении ощущается с вратарской точки зрения? В голове я немножко это прокрутил. В плане атаки, куда направляется хоккей, хотят больше голов, больше моментов. Это такое интересное решение. Немножко будет непривычно и болельщикам, и игрокам начать период в своей зоне. Но также повторюсь: привыкнем. Это не первое правило, которое изменилось. Поэтому я думаю, проверим, как это будет», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.
Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Ежовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 28 августа.
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