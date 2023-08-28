«Раньше в КХЛ легионеры играли из-за плана по зарплате». Интервью с вратарём «Салавата»

«Салават Юлаев» закончил плей-офф-2023 нетрадиционно: вылет в первом раунде явно не про команду из Уфы. «Чемпионат» поговорил с основным вратарём юлаевцев в прошлом сезоне и по совместительству с одним из самых возрастных голкиперов лиги. Илья Ежов рассказал о клюшке Юхи Метсолы, вратарском соперничестве, новых правилах, проблемах с русским языком и позитивном влиянии сокращения лимита в КХЛ на школу российских голкиперов.

«Мой самый сильный язык – это французский, потом английский»

— Ваша личная предсезонка проходит в Канаде?

— У меня семья, дети там живут, поэтому да. Пытаюсь провести весь отпуск в Канаде, дома.

— То есть там дополнительных сборов нет?

— Предсезонка всё равно здесь. Есть тренировки, но там это образ жизни. Когда сезон заканчивается, в России немножко по-другому: здесь оставляют молодых тренироваться с клубами, а там сами, самостоятельно. Если ты член какого-то агентства, вы все вместе тренируетесь, занимаетесь. У меня был лагерь для молодых вратарей, для будущего запустил, поэтому много времени провёл на льду.

— Сделали ли выводы после увеличенного сезона в КХЛ?

— Нет. Предсезонка никак не изменилась. Расписание похоже, в принципе. Добавили несколько игр. Для нас, честно сказать, не так уж что-то изменилось.

— А вы правда забываете русский из-за жизни в Канаде?

— Первые пару недель немножко сложно. Мой самый сильный язык — это французский, потом английский. В школе всё детство провёл по-французски и по-английски. И русский надо немножко разогреть. Пару недель, месяц, может быть.

— Сколько длится акклиматизация?

— Три-четыре дня, зависит от перелёта, от нагрузок, мне дали пару дней привыкнуть. Поэтому благодарен, что сразу в бой не отправили.

— Раньше всех на сборы не приезжаете?

— Приезжал всегда. Просто сложилась ситуация с экипировкой: были задержки и задержки со всем сразу. С раскраской шлема: художник попросил срок до 24 июля, когда сможет отправить шлем. И по другой экипировке: коньки, например, как раз к этому периоду пришла вся форма, и я сразу отправился. Мне на перелёт два дня надо было. Я вылетел 25-го, а прилетел 27-го. Поэтому так получилось.

Но, думаю, много не пропустил, зацепил последнюю неделю интенсивных тренировок. Всё-таки мне 36 лет, я понимаю свой организм, своё тело. Слежу за собой, поэтому быстро возвращаюсь на хороший физический пик.

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«Мои клюшки пришли, только была маленькая ошибка в фамилии»

— Часть прошлого сезона вы играли с клюшкой Метсолы. До какого времени?

— Пока мне не переделали фамилию. Мои клюшки пришли, только была маленькая ошибка в фамилии.

— Сохранили клюшку Юхи?

— Нет. От Юхи у меня не осталось клюшек, только с моей фамилией с ошибкой. Лишнюю букву добавили. Но перед отъездом я передал болельщице его клюшку, она очень болела за Юху.

— А почему сразу не привезли клюшки с собой?

— У меня и так очень большой перегруз. На самом деле, сделал заказ клюшек, однако его забыли оформить. Но когда пришло время и клюшки Юхи у меня заканчивались, я позвонил узнать, где мой заказ, они извинились и сказали, что забыли оформить. Маленькие нюансы, но привыкаешь к этому.

— Сейчас вся защита готова?

— Практически да. Клюшки не готовы – заказали, однако они приедут через три-четыре месяца. Буду играть с прошлогодней. Но клюшки есть – не жалуюсь, здесь с формой, с экипировкой всё, в принципе, почти нормально.

Илья Ежов Фото: hcsalavat.ru

— Наряду с Проскуряковым и Судницыным вы самый возрастной вратарь КХЛ. Есть какие-то секреты?

— Следишь за питанием в отпуске: не хочется приехать не в форме. Я также приехал с игровым весом, быстро потерял 6 кг, также мышечную массу набрал за это время. На самом деле, надо просто двигаться продолжать. Не сидеть на диване. Мне повезло, что мой сын стал вратарём тоже, очень много времени провёл на льду. Это лучший способ не потерять форму. Ларионов много лет назад сказал в интервью: «Если хочешь долго играть, надо сразу приходить и тренироваться». В Канаде всё создано для этого. Есть лиги, в которых можно с друзьями встретиться и поиграть в хоккей. Вратарские лагеря. Всего достаточно. Поэтому мне хватило этого, чтобы не потерять форму.

— Сколько лет сыну?

— Шесть. Он начал играть одновременно с нами: у меня была первая игра турнира Кубка Республики Башкортостан, и у него в своей карьере первый турнир был. Было круто, что мы одновременно сыграли. У него было две игры: первую он проиграл, но вторую выиграл. Финальные впечатления позитивные.

— Дался ли вам тяжелее увеличенный чемпионат?

— Зависит от физики, от прошлых травм. Мне в прошлом сезоне оборона помогала, команда много нагрузки на себя брала. Судницын был в Нижнекамске, Проскуряков в «Тракторе», поэтому у них немножко было больше нагрузки на игры. Это большая разница. Я тоже играл в Тольятти, играл в СКА: это разные игры, когда ты получаешь за 30 бросков или около 20. Мне повезло, что ребята помогали, и как-то хорошо перенёс.

— Есть ли мысли о завершении карьеры?

— Да, есть. Я бы врал, если бы сказал, что нет. Физически играл бы до 40, как Кошечкин. Может, даже больше. Но психологически всё равно скучаю по семье, тяжело. Чем взрослее становятся дети, тем сложнее не быть в их жизни. Есть мысли, ещё на 100% не уверен, что будет. Но хотелось бы всё равно быть ближе к ним.

— Много потерял российский хоккей с завершением карьеры Василия Кошечкина?

— Конечно. Он легенда русского хоккея. Обладатель всех рекордов вратарских. Было очень приятно против него играть, смотреть, как он становился чемпионом. Это было что-то необычное, даже в Канаде этим летом игроки говорили, что Кошечкин – лучший вратарь, который не сыграл в НХЛ. Который играл в России. Будет его не хватать, но его история останется надолго. Думаю, никто не сможет даже близко подойти к его рекордам.

«В моём возрасте я уже привык к вратарскому позитивному соперничеству»

— В прошлом сезоне вы сыграли больше матчей, чем Андрей Кареев. Но некоторые его считают более сильным вратарём. А каково ваше мнение?

— Во вратарском плане очень много маленьких нюансов. Просто так нельзя сказать, что вратарь сильнее или слабее. Его надо в разные ситуации ставить. Поэтому я доволен собой. Не буду судить других. Если кто-то говорит, пусть говорят.

— Не казалось, что Андрея недооценивают?

— Он провёл хороший сезон. На самом деле, оценка у него была немаленькая, его взяли на матч звёзд. Поэтому его оценили по его статистике. Желаю ему удачи.

— Подружились с Александром Самоновым?

— Я с ним был знаком. Мы с ним играли в «Витязе». Он очень хороший человек, хороший партнёр, я думаю, у нас выйдет хороший тандем с ним в этом сезоне. Очень рад, что у меня новый партнёр.

Александр Самонов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— А может он вытеснить вас с роли первого номера?

— Я думаю, его подписали на первую роль. Мы всё равно пытаемся дать команде шанс выиграть. И зная Александра — он очень хороший человек, командный человек. У нас одна задача: давать команде каждую игру шанс на победу. Для меня лично не важно, кто играет. В моём возрасте я уже привык к вратарскому позитивному соперничеству. Только на пользу идёт, когда есть два вратаря, которые могут друг друга поддерживать и толкать на следующий уровень.

— Общаетесь с молодыми вратарями «Салавата Юлаева»?

— Конечно, общаюсь. Сезон длинный, мои дети в Канаде, пытаюсь как можно больше общаться с молодёжью. Подсказываю, пытаюсь что-нибудь перенести.

— Становится всё меньше легионеров-вратарей. Помогает ли это российским вратарям? Серебряков и Демченко в своих командах получили сумасшедшее количество игр в прошлом сезоне.

— Пару лет назад практически у каждого топового клуба был вратарь-иностранец, и я это прожил в СКА. Есть огромное количество хороших русских вратарей, которые всегда за кулисами были. Шестёркин в СКА был вторым и третьим, уехал в Америку и выиграл «Везину», считается теперь одним из лучших. А здесь в плей-офф он даже в состав не попадал первым, играли шведы, финны. Они всегда его вытесняли.

Лимит дал место русским вратарям. Это увидели в прошлом году. Это хорошо для русского вратарского хоккея. В НХЛ русские вратари сейчас доминируют. Такой период начался. Было очень много финнов, шведов, канадцев, теперь очень много сильных русских вратарей. Думаю, это хороший пример для молодёжи, кто здесь, для следующего поколения. Думаю, это на пользу.

Илья Ежов Фото: hcsalavat.ru

— Есть объяснение, почему произошёл рывок?

— Можно так предположить, что, когда вратарь русский доминирует, скажем, в НХЛ, на него все смотрят. Хорошим примером был Бобровский: он выиграл «Везину», за ним сразу пошёл Василевский. Эти вратари положили фундамент очень сильный. И Шестёркин, и Сорокин стремились быть как Бобровский. Эти вратари проложили дорогу, это очень важно видеть вживую. Они делали лагеря, Бобровский делал школы в Новокузнецке. Это даёт впечатление, мотивацию молодым вратарям, физически видеть и представлять, что они тоже так могут.

Это новое поколение Шестёркина, Сорокина, Кочеткова, Просветова – будущее. Придёт время переносить их опыт на новых вратарей, чтобы они тоже стремились играть в НХЛ.

— Некоторые команды дают легионерам российские паспорта. Не считаете это несправедливостью по отношению к другим?

— Ну если они с честным сердцем это делают — почему нет. С другой стороны, не совсем честно. Но если бы у меня был бы такой выбор: сыграть на Олимпиаде где-нибудь, я бы взял. Карьера очень короткая, думаю, надо использовать каждый шанс, а эти шансы иногда даются очень редко. Поэтому нельзя судить человека за то, что он использует шанс играть в хоккей, дать своей семье другое будущее, другую жизнь в финансовом плане. Поэтому я не сужу.

— Ощущается, что в лиге стало меньше мастеров?

— Мастера всегда были. Думаю, просто меньше шансов давали даже русским игрокам. Сейчас, на самом деле, на этих же позициях дают шанс русским, и они те же очки набирают. Я очень давно говорил, что часто подписывают легионеров, не зная, кто они, какая их позиция, где они играли в прошлом.

Просто смотрят на статистику и подписывают, хотя в самом же клубе есть ребята, которые могут и сейчас доказывают, что могут играть на таком же уровне, если не сильнее. У меня пример был в Тольятти: Гурьянов. Молодой игрок, ему не давали откровенный шанс проявиться. Только уехал в Америку, он себя раскрыл: ему дали шанс играть, и он показал, что у него очень мощный бросок, у него всё есть. А здесь тренер-легионер просто ставил легионера на эту позицию. Тупо из-за плана по зарплате: клуб платит игроку, он должен оправдать эту зарплату. Иногда надо посмотреть, кто реально заслуживает эту позицию.

— Вспоминаете прошлый плей-офф?

— Это уже забыл. Если б вспоминал, что произошло пять месяцев назад, я бы не играл 14 лет подряд. У вратаря должна быть короткая память. Сейчас пытаюсь смотреть в будущее, у нас новый сезон. И всё, что прошлое — пытаться забыть и смотреть, что можно сделать нового на тренировке.

— «Салават Юлаев» славился тем, что игроки любили стоять за воротами. Как на команде отразится правило трёх секунд?

— Быстрее хоккей. У нас было собрание с судьями, они объяснили, что хотят ускорить хоккей. Хоккей развивается: он и так быстрый, поэтому мы привыкнем. Это новые правила, надо к этому адаптироваться. Это не первое правило, которое немножко непривычно для игроков. Но мы двигаемся вперёд, хоккей двигается вперёд. Мы попытаемся не отстать.

Илья Ежов Фото: hcsalavat.ru

— Другое важное изменение — вбрасывание в зоне атаки при разорванном удалении. Как оно ощущается с вратарской точки зрения?

— Со стороны, если у нашей команды большинство, то очень выгодно.

— А если меньшинство?

— В голове я немножко это прокрутил. В плане атаки, куда направляется хоккей, хотят больше голов, больше моментов. Это такое интересное решение. Немножко будет непривычно и болельщикам, и игрокам начинать период в своей зоне. Но также повторюсь: привыкнем. Это не первое правило, которое изменилось. Поэтому я думаю, проверим, как это будет.

У меня больше вопрос к набалдашнику вратарскому. Что только с белым надо играть. Сейчас всё-таки много санкций в России, и каждому клубу тяжело заказывать эти ленты специальные мягкие. Мне непонятно, почему набалдашник не может быть зелёным или красным. Чёрным понятно: он похож на шайбу, но зелёным или красным…

— Новое правило увеличит результативность?

— Я думаю, увеличит. Когда в конце удаление и остаются ошмётки времени, ты пытаешься до конца периода биться. А за 10-15 секунд следующего периода очень сложно войти в зону после вбрасывания в центре. Если это в зоне, то каждая секунда важна. Хоккей — очень быстрый спорт, прошлый плей-офф показал: можно весь матч отдать, концентрацию держать, но доли секунды решают всё в хоккее. Думаю, будет интересно. Увидим больше голов, это точно.