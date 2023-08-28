Ежов: французский язык у меня самый сильный, потом английский. Русский надо разогревать

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал о владении языками. Семья вратаря живёт в Канаде, у Ильи есть гражданство этой страны.
«У меня семья, дети там живут, поэтому пытаюсь провести весь отпуск в Канаде, дома. Но предсезонка всё равно здесь. Есть тренировки, но там это образ жизни. Когда сезон заканчивается, в России немножко по-другому: здесь оставляют молодых тренироваться с клубами, а там сами, самостоятельно. Если ты член какого-то агентства, вы все вместе тренируетесь, занимаетесь. У меня был лагерь для молодых вратарей, для будущего запустил, поэтому много времени провёл на льду.
Действительно ли забываю русский язык? Первые пару недель немножко сложно. Мой самый сильный язык — это французский, потом английский. В школе всё детство провёл по-французски и по-английски. И русский надо немножко разогреть. Пару недель, месяц может быть», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.
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