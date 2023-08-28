Дыбленко — о поражении ЦСКА: кто-то в первом периоде не проснулся, кто-то во втором

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в финальном матче Кубка мэра Москвы и рассказал о подготовке команды к старту сезона.
«Спартак» — хорошая команда. Они сразу навязали нам быстрый хоккей. Было тяжеловато. Кто-то в первом периоде не проснулся, кто-то во втором — в третьем все вместе проснулись. Это предсезонные игры, мы готовимся. Всегда тяжело играть, когда выходишь из отпуска.
Насколько важна последняя проверка перед сезоном? Нужно посмотреть в деле множество моментов, которые мы наигрываем. Где ещё уступаем, какие компоненты нужно усилить. Сегодня, например, было много удалений, нужно посмотреть игру в неравных составах. Будем работать.
Поддерживали Федотова перед матчем? Конечно, постоянно поддерживаем с первого дня, когда он пришёл. Команда и тренерский штаб, руководство — все вместе реабилитируем его потихоньку», — приводит слова Дыбленко пресс-служба ЦСКА.
Ранее о поражении от «Спартака» рассказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.
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