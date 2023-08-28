«Остались те, кто хочет идти с нами». Генменеджер «Авангарда» — об итогах летней селекции

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов подвёл итоги селекционной работы омского клуба в межсезонье.
«Видите, у нас произошли изменения, поменялось руководство, команду обновили существенно. Придерживаемся стратегии подписания долгосрочных контрактов, чтобы команда была стабильная, чтобы нам было легче заводить молодых игроков. 2-3-летние контракты позволят нам спокойно жить в следующее межсезонье.
Довольны селекцией или нет — сезон покажет, всех, кого хотели взять – мы взяли. Единственное, что ушли те ребята, которых мы бы хотели видеть у нас, тот же Сеня Грицюк, те, на кого было заточено большинство, но остались те, кто хочет с нами идти дальше. Мы искали ребят, которые выдержат весь сезон, пауза всего одна будет. Нам нужно быстрое восстановление, нужны быстрые ноги. Омолодили команду в среднем на два года. Думаю, глубина состава приличная», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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