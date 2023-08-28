Курьянов: вы видите рынок. Для «Авангарда» особо нет вариантов для усиления

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, ждать ли ещё усиления для омского клуба.

«Мы искали ребят, которые соответствуют нашему духу, хотят играть в «Авангарде». Звать насильно, уговаривать – у нас не та организация. Да, мы строим команду-семью, но если вы посмотрите состав, то увидите, что у нас ещё и очень мастеровитая команда. Отношения в коллективе, командный дух и мастерство – это пазл, который вкупе даёт нам возможность бороться за Кубок Гагарина.

Ждать ли ещё усиления? Работа ведётся каждый день, вплоть до дедлайна. Видите рынок, что особо нет вариантов усиления. Сделки, которые не получилось совершить? Давайте говорить о тех, кто у нас есть в команде.

Команда персонала и массажистов работает не один год вместе. Ушёл Брэндон Бови в Казань по семейным обстоятельствам, но его ассистентом был наш новый тренер по физподготовке Вячеслав Макрицкий. Так что он не новый человек ни для ребят, ни для нас. Кардинально он ничего не менял. Добавился к нему ассистент Алексей Селивёрстов с большим опытом работы, я сам с ним лично работал, здесь то, что мы хотели видеть и как команда реагирует – всё идёт по плану», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.