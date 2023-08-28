«Не смогли бы конкурировать с «Авангардом» по финансам». Фастовский — об уходе Пьянова
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал об уходе Александра Шарова в «Салават Юлаев» и Валентина Пьянова в «Авангард».
«Что касается Шарова, то наше предложение по финансам было ничуть не хуже уфимского, поэтому речь идёт о чём-то другом.
Что касается Вали [Пьянова], то здесь история другая. Мы, наверное, не смогли бы конкурировать с Омском по финансам», — приводит слова Фастовского пресс-служба клуба.
Шаров стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Сибири» по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 50 (29+21) очков в 62 матчах. Пьянов за 67 встреч отметился 32 (9+23) результативными баллами. Новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» 1-4.
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