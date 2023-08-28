Форвард СКА Демидов: готов играть в КХЛ, подготовку к сезону оцениваю на пять из пяти
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Нападающий СКА Иван Демидов рассказал, что хотел бы перенять у своего одноклубника Сергея Толчинского, а также заявил о готовности играть в основном составе армейцев.
«У Серёжи Толчинского нравится его хитрость, как он меняет игру, своё местоположение, уходит от защитников на виражах.
Подготовку к сезону оцениваю на пять из пяти. Готов играть в КХЛ, завоёвывать место в основе. Только закончились наши сборы, сыграли под нагрузками два турнира, сейчас надо подходить к своему пику», — приводит слова Демидова ТАСС.
На турнире имени Николая Пучкова Иван Демидов провёл четыре матча, в которых набрал 3 (1+2) результативных балла. СКА начнёт регулярный сезон-2023/2024 гостевым матчем с московским «Динамо» 2 сентября.
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