Морозов объяснил, почему КХЛ не может стать независимой лигой

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему лига не может отказаться от проведения чемпионата России и стать независимой.

«Отказаться от проведения чемпионата России и стать независимыми? Есть закон. Все соревнования, проводимые на территории России, должны быть подконтрольны Минспорта. Никакое профессиональное соревнование без них проводить нельзя. Надо попадать в календарный план проведения соревнования. Если мы туда не включаемся, то букмекеры не могут принимать ставки на наши матчи, игроки не могут получать разряды и так далее. По этим законам мы и живём. ФХР является контролирующей организацией», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов рассказал, что лига не видит никаких проблем с натурализацией легионеров.