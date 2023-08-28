Экс-игрок клубов КХЛ назвал хоккеистов, способных забросить более 30 шайб в регулярке лиги

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, кто из игроков «Салавата Юлаева» может забросить более 30 шайб в будущем сезоне лиги.
«Шаров — новичок «Салавата». Неизвестно, как он вольётся в новый коллектив. Обычно тяжело в первый год. Конечно, он может забить много шайб. Хоккей непредсказуем, и если игра не пойдёт у команды, то и снайпером сложно стать. Если всё сложится, звёзды сойдутся, начнёт все залетать, то Шаров и Хмелевски смогут больше 30 шайб за регулярку забросить и конкурировать с Яшкиным», — сказал Щитов в интервью Legalbet.
В минувшей регулярке КХЛ Дмитрий Яшкин, будучи игроком СКА, стал лучшим бомбардиром (62 очка) и лучшим снайпером (40 шайб). В межсезонье Яшкин перешёл в «Ак Барс».
Ранее Щитов заявил, что не верит в то, что «Салават Юлаев» может претендовать на высокие места в Кубке Гагарина следующего сезона.
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