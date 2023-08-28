Защитник «Авангарда» Роман Абросимов оценил готовность команды к сезону

Защитник омского «Авангарда» Роман Абросимов оценил готовность команды к сезону Континентальной хоккейной лиги.
«Команда готова к сезону, хорошую работу провели, потренировали разные ситуации. Физически тоже всё в полном порядке. Возможно, я и дальше буду играть в паре с Богданом Киселевичем, но тут тренерскому штабу, безусловно, виднее. В принципе, много где похожие тактики, отличаются только нюансы, так что я довольно быстро усвоил требования Михаила Кравца в «Авангарде».
Блокированные броски? Я этого не боюсь, не стесняюсь, это абсолютно нормально. Игра в меньшинстве привычна для меня, в «Ак Барсе» у Зинэтулы Билялетдинова я много играл в таких ситуациях, у защитников тогда было определённое распределение ролей. Конечно, школа Казани сейчас помогает. В таких мастеровитых командах, как «Авангард», у каждого есть своя роль. Понятно, если у меня будет возможность подключиться к атаке, если это будет разумно, то я это сделаю. Но для меня всегда самое главное – это оборона», — приводит слова Абросимова официальный сайт КХЛ.
- 28 августа 2023
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