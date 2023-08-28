Защитник СКА Педан: должны выигрывать каждую игру и самое основное — взять Кубок

Защитник СКА Андрей Педан поделился ожиданиями от предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Отличная предсезонка, тяжёлая. Рабочая атмосфера. Эмоции? Да их особо и нет, когда столько нагрузки. Ожидания? Самые высокие. Должны выигрывать каждую игру и самое основное – взять Кубок в этом году.
Произошли ли какие-то изменения в плане подготовки, исходя из результатов прошлого сезона? На самом деле, мне тяжело её оценить, потому что у меня была травма в том году и я не проходил полностью всю предсезонку. Но в целом работа была проделана серьёзная.
Как уровень сопротивления соперников на турнире имени Пучкова? Все соперники готовятся на СКА на 100 процентов, и если раньше в этих турнирах была какая-то раскачка, то здесь уже можно было сравнить с игрой в регулярном чемпионате – все команды играли в оптимальных составах, и уже в такой, не летний хоккей, а более ответственный. Все достойно играли. Уровень турнира – очень высокий.
Что нужно сделать, чтобы добиться поставленной цели – выиграть Кубок? Думаю, нам ничего не надо менять. У нас есть система, которой мы придерживаемся. Надо просто где-то индивидуальные моменты подкрутить и играть на пользу команде, тогда и проблем не будет. В этом году у нас сильный состав, отличный коллектив. Надо набрать ход в регулярке и в плей-офф уже отталкиваться от своей игры, а не смотреть на соперников», — приводит слова Педана «Спорт день за днём».
- 28 августа 2023
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