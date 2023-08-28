Бывший баскетболист Андрей Кириленко назвал лучших российских хоккеистов НХЛ.
«Овечкин включил меня в свою символическую сборную НБА — это дружеский жест? Я очень рад. Спасибо Саше, что так меня ценит. Но я бы, конечно, поменял там себя на Леброна (Джеймса. — Прим. «Чемпионата»). Пускай он будет в этой символической пятёрке лучших в истории НБА.
Моя символическая пятёрка в истории НХЛ? Это очень сложно. Я вырос на игроках поколения раньше Сашкиного. Но в любом случае я большой фанат наших ребят, которые сейчас играют. Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Бобровский. Кого‑то забываю… Капризов сейчас великолепно играет. Если возьмём поколение, на котором я вырос, — это, конечно, Марио Лемье, Ягр, Мартин Бродо, который стоял и всё ловил», — сказал Кириленко в эфире «Матч ТВ».
- 28 августа 2023
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