39-летний экс-форвард СКА и «Ак Барса» Скачков проведёт пятый сезон в чемпионате Румынии
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Румынская «Чиксереда» в своих социальных сетях объявила о продлении контракта с российским нападающим Евгением Скачковым ещё на один сезон.
39-летний Скачков впервые сыграл в чемпионате Румынии в сезоне-2019/2020. В «Чиксереду» нападающий перешёл через год после этого.
Весной 2022 года стало известно, что Скачков принял румынское гражданство, чтобы выступать за сборную Румынии на чемпионатах мира в низших дивизионах.
В прошлом сезоне Скачков сыграл за «Чиксереду» 68 матчей, в которых набрал 98 (41+57) очков.
В России Скачков играл за ЦСКА, «Спартак» и челябинский «Трактор». В КХЛ нападающий успел поиграть за казанский «Ак Барс», санкт-петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев», «Сочи» и «Югру».
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