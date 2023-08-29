39-летний экс-форвард СКА и «Ак Барса» Скачков проведёт пятый сезон в чемпионате Румынии

Румынская «Чиксереда» в своих социальных сетях объявила о продлении контракта с российским нападающим Евгением Скачковым ещё на один сезон.

39-летний Скачков впервые сыграл в чемпионате Румынии в сезоне-2019/2020. В «Чиксереду» нападающий перешёл через год после этого.

Весной 2022 года стало известно, что Скачков принял румынское гражданство, чтобы выступать за сборную Румынии на чемпионатах мира в низших дивизионах.

В прошлом сезоне Скачков сыграл за «Чиксереду» 68 матчей, в которых набрал 98 (41+57) очков.

В России Скачков играл за ЦСКА, «Спартак» и челябинский «Трактор». В КХЛ нападающий успел поиграть за казанский «Ак Барс», санкт-петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев», «Сочи» и «Югру».