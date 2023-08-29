Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эксперт рассказал о новом «секретном оружии» «Питтсбурга»

Эксперт рассказал о новом «секретном оружии» «Питтсбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт интернет-портала The Hockey News Николас Брлански назвал хоккеиста, который может стать новым «секретным оружием» «Питтсбург Пингвинз».

По мнению журналиста, таким игроком является шведский нападающий Андреас Юнссон, который пополнил состав «пингвинов» в июле этого года. С форвардом было заключено однолетнее соглашение с зарплатой $ 800 тыс.

«Юнссон подходит под типаж Конора Шири, который был успешен в «Питтсбурге», когда главный тренер Майк Салливан только занял свой пост. Скорость Юнссона и его способность выходить на лёд в любых ситуациях делают его достойным дополнением к составу. Но если он сможет вернуть свой навык забивания голов, который был у него в «Торонто», то у «Пингвинз» может появиться своё «секретное оружие», — написал Брлански.

28-летний Юнссон сыграл 259 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал в них 116 (48+68) очков.

Материалы по теме
Каспарайтис — самый переоценённый игрок «Питтсбурга» по версии Pittsburgh Hockey Now
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android