Эксперт рассказал о новом «секретном оружии» «Питтсбурга»

Эксперт интернет-портала The Hockey News Николас Брлански назвал хоккеиста, который может стать новым «секретным оружием» «Питтсбург Пингвинз».

По мнению журналиста, таким игроком является шведский нападающий Андреас Юнссон, который пополнил состав «пингвинов» в июле этого года. С форвардом было заключено однолетнее соглашение с зарплатой $ 800 тыс.

«Юнссон подходит под типаж Конора Шири, который был успешен в «Питтсбурге», когда главный тренер Майк Салливан только занял свой пост. Скорость Юнссона и его способность выходить на лёд в любых ситуациях делают его достойным дополнением к составу. Но если он сможет вернуть свой навык забивания голов, который был у него в «Торонто», то у «Пингвинз» может появиться своё «секретное оружие», — написал Брлански.

28-летний Юнссон сыграл 259 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал в них 116 (48+68) очков.