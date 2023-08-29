Эксперт рассказал о новом «секретном оружии» «Питтсбурга»

Эксперт интернет-портала The Hockey News Николас Брлански назвал хоккеиста, который может стать новым «секретным оружием» «Питтсбург Пингвинз».
По мнению журналиста, таким игроком является шведский нападающий Андреас Юнссон, который пополнил состав «пингвинов» в июле этого года. С форвардом было заключено однолетнее соглашение с зарплатой $ 800 тыс.
«Юнссон подходит под типаж Конора Шири, который был успешен в «Питтсбурге», когда главный тренер Майк Салливан только занял свой пост. Скорость Юнссона и его способность выходить на лёд в любых ситуациях делают его достойным дополнением к составу. Но если он сможет вернуть свой навык забивания голов, который был у него в «Торонто», то у «Пингвинз» может появиться своё «секретное оружие», — написал Брлански.
28-летний Юнссон сыграл 259 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал в них 116 (48+68) очков.
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