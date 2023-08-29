Форвард «Калгари» Манджапане рассказал о своём восстановлении после травмы

Нападающий «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане рассказал о своём восстановлении после травмы, отметив, что будет готов на 100% к старту нового сезона НХЛ.

«Мне ещё нужно получить разрешение на занятия с физическим контактом, но я уже делаю всю возможную работу на льду: бросаю, делаю передачи, тренируюсь как обычно. Всё ещё нужно следить за своим физическим состоянием и укреплять мышцы, но пока всё идёт хорошо и по плану. Медицинская бригада клуба говорит мне, что всё просто великолепно.

Я просто рад вернуться и играть. Я здоров на 100%. Теперь я очень хочу вернуться и быть готовым к сборам, чтобы начать всё сначала», — приводит слова Манджапане официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Манджапане сыграл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 43 (17+26) очка.