Форвард «Калгари» Манджапане высказался о возможном уходе Задорова и других игроков

Нападающий «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане высказался о возможном уходе из команды защитников Никиты Задорова, Криса Танева и Ноа Хэнифина, а также форвардов Элиаса Линдхольма и Микаэля Баклунда, у каждого из которых есть право стать неограниченно свободным агентом по окончании следующего сезона НХЛ.
«Я думаю, что большинство ребят — хорошие игроки и, даже несмотря на то что у них годичные контракты, они всё равно окажут положительное влияние на команду. Они хорошие люди и потрясающие хоккеисты.
Ходило много слухов и прочего, но парни в той раздевалке — профессионалы. Я думаю, что каждый из них проявит трудолюбие и будет делать всё возможное, независимо от ситуации. Это то, что мы хотим видеть от каждого, независимо от того, заключён ли у него однолетний или восьмилетний контракт. Каким бы ни было соглашение, хоккеист должен приехать в лагерь и быть готовым играть и выкладываться по полной», — приводит слова Манджапане официальный сайт НХЛ.
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