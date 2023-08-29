Гендиректор «Автомобилиста» рассказал о ходе строительства арены в Екатеринбурге

Генеральный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о ходе продолжающегося в Екатеринбурге строительства новой «УГМК Арены», отметив, что завершить его планируют в декабре 2024 года.
«Строительство арены идёт, план такой же, что был и год назад, — декабрь 2024 года. Оборудование закуплено, нашли способы, проходит монтаж медиафасада — кто-то с улицы мог видеть, что начинаются пробные работы уже. Мы надеемся, что уже к новому году будет тестовая заливка льда, установлен ледогенератор, оборудование. Строители уже с весны будут работать внутри здания, степень готовности с каждым месяцем увеличивается, и мы надеемся, что график будет выдержан», — передаёт слова Рябкова с пресс-конференции «Автомобилиста» перед стартом сезона корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 29 августа 2023
-
12:20
-
12:15
-
12:15
-
11:50
-
11:50
-
11:35
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
09:05
-
08:45
-
08:31
-
08:18
-
07:50
- 28 августа 2023
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:43
-
22:21
-
22:00
-
21:38
-
21:22
-
21:00
-
20:46
-
20:36
-
20:19
-
19:52