Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Автомобилиста» рассказал о ходе строительства арены в Екатеринбурге

Гендиректор «Автомобилиста» рассказал о ходе строительства арены в Екатеринбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о ходе продолжающегося в Екатеринбурге строительства новой «УГМК Арены», отметив, что завершить его планируют в декабре 2024 года.

«Строительство арены идёт, план такой же, что был и год назад, — декабрь 2024 года. Оборудование закуплено, нашли способы, проходит монтаж медиафасада — кто-то с улицы мог видеть, что начинаются пробные работы уже. Мы надеемся, что уже к новому году будет тестовая заливка льда, установлен ледогенератор, оборудование. Строители уже с весны будут работать внутри здания, степень готовности с каждым месяцем увеличивается, и мы надеемся, что график будет выдержан», — передаёт слова Рябкова с пресс-конференции «Автомобилиста» перед стартом сезона корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Гендиректор «Автомобилиста» рассказал о статусе натурализованных канадцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android