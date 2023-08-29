Гендиректор «Автомобилиста» рассказал о ходе строительства арены в Екатеринбурге

Генеральный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о ходе продолжающегося в Екатеринбурге строительства новой «УГМК Арены», отметив, что завершить его планируют в декабре 2024 года.

«Строительство арены идёт, план такой же, что был и год назад, — декабрь 2024 года. Оборудование закуплено, нашли способы, проходит монтаж медиафасада — кто-то с улицы мог видеть, что начинаются пробные работы уже. Мы надеемся, что уже к новому году будет тестовая заливка льда, установлен ледогенератор, оборудование. Строители уже с весны будут работать внутри здания, степень готовности с каждым месяцем увеличивается, и мы надеемся, что график будет выдержан», — передаёт слова Рябкова с пресс-конференции «Автомобилиста» перед стартом сезона корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.