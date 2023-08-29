«Питтсбург» и Кросби хотят заключить новый контракт — Молинари

«Питтсбург Пингвинз» хочет продолжать сотрудничество с капитаном и нападающим команды Сидни Кросби. Об этом сообщает автор Pittsburgh Hockey Now Дэйв Молинари.
По информации источника, несмотря на то что руководство «пингвинов» об этом не заявляло публично, у них есть желание, чтобы Кросби провёл свою карьеру в «Питтсбурге». Того же хочет и сам нападающий. 36-летний канадец не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
Есть вероятность, что Ассоциация игроков НХЛ попросит Кросби не соглашаться на контракт с зарплатой ниже рыночной ради игроков, которые будут подписывать свои соглашения позже. Канадец всегда заключал контракты на таких условиях, чтобы в зарплате обязательно было число 87.
В регулярных чемпионатах НХЛ Кросби сыграл 1190 матчей, в которых набрал 1502 (550+952) очка. Канадец — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
- 29 августа 2023
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