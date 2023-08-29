Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» подписал однолетний контракт с Кириллом Капустиным

«Амур» подписал однолетний контракт с Кириллом Капустиным
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам просмотра хоккейный клуб «Амур» заключил с нападающим Кириллом Капустиным односторонний контракт сроком на один год, сообщает пресс-служба хабаровчан.

Напомним, с 21 августа 2023 года 30-летний форвард находился в клубе на просмотре.

Воспитанник ярославской школы хоккея уже выступал за «Амур» в сезоне-2016/2017, в 51 матче забросив восемь шайб и отдав пять результативных передач при показателе полезности «+2». Последние два сезона форвард провёл в составе «Трактора», где в 90 встречах набрал 22 (9+13) результативных балла.

В КХЛ нападающий выступал за «Локомотив», «Амур», «Ладу», «Сочи», «Северсталь» и «Трактор». В 503 матчах в КХЛ на счету форварда 64 шайбы и 81 результативная передача.

Ранее генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило рассказал о ходе натурализации канадского защитника Кэмерона Ли.

Материалы по теме
В «Амуре» рассказали о ходе натурализации канадского защитника Кэмерона Ли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android