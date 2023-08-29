«Амур» подписал однолетний контракт с Кириллом Капустиным

По итогам просмотра хоккейный клуб «Амур» заключил с нападающим Кириллом Капустиным односторонний контракт сроком на один год, сообщает пресс-служба хабаровчан.
Напомним, с 21 августа 2023 года 30-летний форвард находился в клубе на просмотре.
Воспитанник ярославской школы хоккея уже выступал за «Амур» в сезоне-2016/2017, в 51 матче забросив восемь шайб и отдав пять результативных передач при показателе полезности «+2». Последние два сезона форвард провёл в составе «Трактора», где в 90 встречах набрал 22 (9+13) результативных балла.
В КХЛ нападающий выступал за «Локомотив», «Амур», «Ладу», «Сочи», «Северсталь» и «Трактор». В 503 матчах в КХЛ на счету форварда 64 шайбы и 81 результативная передача.
Ранее генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило рассказал о ходе натурализации канадского защитника Кэмерона Ли.
- 29 августа 2023
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