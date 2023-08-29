Вайсфельд назвал команду, которая может стать открытием сезона в КХЛ

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что «Спартак» способен стать открытием сезона в КХЛ.
«Какая команда может стать открытием сезона в КХЛ? В межсезонье мне очень понравился «Спартак». Другой вопрос, что результаты предсезонных игр всегда очень обманчивы. Но если говорить, кто понравился по предсезонке, то «Спартак». Там такая играющая команда, интересно смотреть. В прошлом году так говорили про «Торпедо». Сейчас так можно сказать про «Спартак», потому что они не бегают и толкаются, а играют. Другой вопрос, принесёт ли это результат.
Какой потолок у «Спартака» в нынешнем сезоне? По этим играм никаких выводов делать нельзя. Как они будут играть в сезоне — никто не знает. Думаю, какие-то выводы можно будет делать после 15 туров», — сказал Вайсфельд в интервью Legalbet.
Напомним, «Спартак» стал победителем Кубка мэра Москвы, обыграв в финальном матче ЦСКА со счётом 3:1.
- 29 августа 2023
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