«Теперь его ждёт последний момент». Журналист — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Журналист Винсент Париз в статье на сайте Fansided рассказал, что одной из главных задач «Вашингтон Кэпиталз» в предстоящих сезонах станет помощь капитану Александру Овечкину в побитии рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Честно говоря, достижение этой цели будет главным приоритетом для франшизы «Вашингтон Кэпиталз» на ближайшие несколько лет. Справедливости ради так и должно быть. Овечкин, побивший рекорд такого парня, как Гретцки, стал бы монументальным для лиги в целом. Он абсолютно точно может это сделать.

Все эти годы смотреть на Великую восьмёрку было удовольствием. Теперь его ждёт последний момент, и для хоккейного болельщика это будет очень весело. Примите это, примите всё это и наблюдайте за величием Овечкина в «Вашингтоне», — сказано в статье.

Напомним, Овечкин забросил 822 шайбы в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки российскому нападающему осталось забить ещё 72 гола.