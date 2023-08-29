«Авангард» и Найт расторгли контракт, за клубом закреплены права на игрока

«Авангард» и канадский нападающий Корбан Найт расторгли контракт, за клубом закреплены права на игрока, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, о желании 32-летнего нападающего покинуть омский клуб официально стало известно 5 августа 2023 года. Генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов объяснил, что Найт покинул команду из-за опасения за семью в свете проведения СВО на Украине.
Напомним, в прошлом сезоне Найт принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец провёл 15 встреч, набрав 10 (5+5) очков. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард подпишет однолетний контакт со швейцарским «Берном».
- 29 августа 2023
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