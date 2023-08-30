Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский форвард Дорофеев вошёл в пятёрку лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ

Российский форвард Дорофеев вошёл в пятёрку лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий Павел Дорофеев вошёл в пятёрку лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ. В списке пяти лучших проспектов россиянин занял четвёртое место и по версии официального сайта лиги в следующем сезоне должен закрепиться в НХЛ.

Пятёрка лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ выглядит следующим образом:

1. Лукас Кормье, защитник
2. Брендан Бриссон, нападающий
3. Кейден Корчак, защитник
4. Павел Дорофеев, нападающий
5. Матяш Шаповалив, нападающий

22-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал девять очков — забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий не сыграл ни одного матча.

Большую часть прошлого сезона Дорофеев провёл в АХЛ. В 32 матчах за «Хендерсон» россиянин отметился 17 очками — забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Российский нападающий Павел Дорофеев подписал новый контракт с «Вегасом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android