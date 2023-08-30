Российский форвард Дорофеев вошёл в пятёрку лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ

Российский нападающий Павел Дорофеев вошёл в пятёрку лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ. В списке пяти лучших проспектов россиянин занял четвёртое место и по версии официального сайта лиги в следующем сезоне должен закрепиться в НХЛ.
Пятёрка лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ выглядит следующим образом:
1. Лукас Кормье, защитник
2. Брендан Бриссон, нападающий
3. Кейден Корчак, защитник
4. Павел Дорофеев, нападающий
5. Матяш Шаповалив, нападающий
22-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал девять очков — забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий не сыграл ни одного матча.
Большую часть прошлого сезона Дорофеев провёл в АХЛ. В 32 матчах за «Хендерсон» россиянин отметился 17 очками — забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.
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