Российский форвард Дорофеев вошёл в пятёрку лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ

Российский нападающий Павел Дорофеев вошёл в пятёрку лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ. В списке пяти лучших проспектов россиянин занял четвёртое место и по версии официального сайта лиги в следующем сезоне должен закрепиться в НХЛ.

Пятёрка лучших проспектов «Вегаса» по версии сайта НХЛ выглядит следующим образом:

1. Лукас Кормье, защитник

2. Брендан Бриссон, нападающий

3. Кейден Корчак, защитник

4. Павел Дорофеев, нападающий

5. Матяш Шаповалив, нападающий

22-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал девять очков — забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий не сыграл ни одного матча.

Большую часть прошлого сезона Дорофеев провёл в АХЛ. В 32 матчах за «Хендерсон» россиянин отметился 17 очками — забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.