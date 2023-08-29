Главная сенсация лета в КХЛ! «Спартак» отправил лидера клуба в Хабаровск за бесценок

Сыграны все предсезонные матчи, проведены все положенные по регламенту пресс-конференции, и казалось, что все тренеры лиги уже определились с теми тройками, что откроют кахаэловский сезон на выходных. Однако «Спартак» внезапно бахнул обменом в сонный августовский вечер — Александр Хохлачёв, который казался почти вросшим в красно-белые цвета, переезжает в Хабаровск. Взамен московский клуб не получает никакого усиления для состава прямо сейчас — денежную компенсацию (50 млн рублей) и играющего в МХЛ форварда Артёма Гуменюка.

«На следующий год Александр Хохлачёв становится неограниченно свободным агентом. «Спартак» начал с нами переговоры о продлении контракта, но договориться нам не удалось», — заявил «Чемпионату» агент форварда Юрий Николаев. По нашей информации, Хохлачёв продлит контракт с хабаровским клубом на два года. Скорее всего, форвард прибудет на базу «Амура» уже завтра — дальневосточники проводили всю предсезонку в Новогорске.

Александр Хохлачёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Мотивация «Амура» прекрасно понятна. Несмотря на то что весной команда получила масштабную бюджетную инъекцию, нельзя сказать, что в Хабаровск поехали звёзды. Ходили слухи о безумных предложениях почти всем топовым НСА лиги, но в результате Хабаровск из громких имён выбрал только Алекс Бродхёрст, а обмен Егора Коршкова стал разгрузкой платёжки со стороны «Локо». «Амур» неплохо укрепил глубину основного состава и молодёжной системы, но ярких исполнителей в составе было маловато. После ухода Ивана Николишина в «Авангард» стало понятно, что форвард особо и не хотел оставаться в Хабаровске: в Омске он принял те же контрактные условия, от которых отказался в «Амуре». При этом деньги после обмена форварда в Хабаровске были.

Теперь у Андрея Мартемьянова есть возможность собрать сбалансированную топ-6. Можно поставить Хохлачёва к уже устоявшейся связке новичков Коршков — Бродхёрст и получить весьма разностороннюю ударную тройку. Теоретическое второе звено с Бочаровым и Хохряковым тоже выглядит сбалансированным — есть кому отдать, замкнуть и побороться. На и без того плотном Востоке «тигры» резко повысили свои акции, хотя их состав и выглядит несколько возрастным.

При этом никаких объяснений этой сделки для «Спартака» найти нельзя, и болельщики команды сейчас рвут на себе виртуальные волосы. В принципе, о возможности обмена Хохлачёва много говорилось ещё летом — кто-то обсуждал возможность трёхстороннего обмена с «Автомобилистом», где красно-белые получили бы Порядина, а уральцы — Хохлачёва. Однако эти варианты так и остались слухами, буквально позавчера Александр вышел на фланге первого звена в финале Кубка мэра — на месте, которое он занимал бóльшую часть предсезонки. Теперь уже более-менее наигранное сочетание внезапно рушится.

Политика руководства «Спартака» давно известна — в клубе есть внутренний лимит зарплат, даже лидеры получают немного. По данным «СЭ», самый дорогой игрок команды — Николай Голдобин, получивший оклад в 45 млн, это единственный хоккеист «Спартака», переваливший отметку в 40 млн. Хохлачёв получал 35 млн, его контракт истекал летом, и игрок явно не согласился бы после нескольких удачных сезонов съёживаться под невысокий лимит. В «Спартаке» явно решили, что лучше получить деньги сейчас, чем отпустить игрока бесплатно.

Эта логика понятна, когда вы играете в футбольный мендежер за небогатую команду, где лидера порой бывает выгоднее продать, чтобы оставить финансы на следующий год. Однако у клуба, который финансируют структуры Геннадия Тимченко, вряд ли есть большие проблемы с деньгами. Конечно, получить лишнюю прибыль на трансферах приятно, но нельзя сделать вингером первого звена мешок с 50 млн налички. 17-летний Гуменюк эту роль прямо сейчас очевидно не займёт, хотя белорус получает интересные отзывы.

Александр Хохлачёв Фото: РИА Новости

Оправдание такому шагу «Спартака» на пустом рынке может быть только одно. Даже после переезда Ивана Морозова у клуба не самая впечатляющая линия центров: на московском турнире в первом звене выходил Александр Бурмистров, который давно не показывал продуктивности игрока топ-6. Сейчас на рынке есть Николай Прохоркин, который получил компенсацию за разрыв контракта от СКА и вполне может ужаться в деньгах, чтобы поиграть в столице. В таком случае у красно-белых появится возможность создать три сбалансированных тройки. Но Прохоркина надо ещё подписать, а привезти иностранца в конце августа совсем сложно — тем более на 40 млн.

«Спартак» этим обменом показал, что во многом остаётся максимально непредсказуемым и закрытыми клубом. Команда этим летом вроде бы пересобиралась под серьёзные задачи и вдруг решила сэкономить на ровном месте. Пока что в КХЛ без серьёзных вложений выходить в топ-4 просто невозможно.