«После хет-трика он посмотрел на меня так, что стало страшно». Грабовский — об Овечкине

Бывший одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» и самый результативный белорусский игрок в истории НХЛ Михаил Грабовский рассказал о совместной игре с российским нападающим.

«Сейчас он стремится обойти Гретцки, я слежу и надеюсь, что приеду к нему на ту игру, когда он будет близок к этому результату, посмотреть на это вживую. Реально ли Овечкину всё-таки обойти Гретцки? Если бы это говорили про кого-то другого, было бы нереально, а Алекс — великий игрок, надеюсь, он побьёт рекорд.

С ним много историй связано, но что касается спорта, то вспоминаю такую историю. В первом матче за «Вашингтон» я забросил три шайбы, и после одной из смен я возвращаюсь на лавку, а он посмотрел на меня такими глазами, что мне стало страшно. Он сказал: «Давай, парень, не останавливайся, забивай ещё!» Такого чувства гола я ни у кого не видел, и это желание помогло мне сделать первый хет-трик в НХЛ.

С Александром мы пересеклись в этом году, поужинали со всей русской диаспорой. Было приятно увидеться, пообщаться, потому что мы давно не разговаривали. Александр — боец до мозга костей, для него было важно выиграть Кубок Стэнли. Когда я ушёл из «Вашингтона», общение немного, к сожалению, прекратилось. Для меня огромная честь провести даже один день рядом с Александром», — цитирует Грабовского «РИА Новости Спорт».

Ранее Овечкин рассказал, что во время приёма в Белом доме в столице США в 2018 году бывший президент Дональд Трамп просил его передать привет президенту Российской Федерации Владимиру Путину.