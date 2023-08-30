Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«После хет-трика он посмотрел на меня так, что стало страшно». Грабовский — об Овечкине

«После хет-трика он посмотрел на меня так, что стало страшно». Грабовский — об Овечкине
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» и самый результативный белорусский игрок в истории НХЛ Михаил Грабовский рассказал о совместной игре с российским нападающим.

«Сейчас он стремится обойти Гретцки, я слежу и надеюсь, что приеду к нему на ту игру, когда он будет близок к этому результату, посмотреть на это вживую. Реально ли Овечкину всё-таки обойти Гретцки? Если бы это говорили про кого-то другого, было бы нереально, а Алекс — великий игрок, надеюсь, он побьёт рекорд.

С ним много историй связано, но что касается спорта, то вспоминаю такую историю. В первом матче за «Вашингтон» я забросил три шайбы, и после одной из смен я возвращаюсь на лавку, а он посмотрел на меня такими глазами, что мне стало страшно. Он сказал: «Давай, парень, не останавливайся, забивай ещё!» Такого чувства гола я ни у кого не видел, и это желание помогло мне сделать первый хет-трик в НХЛ.

С Александром мы пересеклись в этом году, поужинали со всей русской диаспорой. Было приятно увидеться, пообщаться, потому что мы давно не разговаривали. Александр — боец до мозга костей, для него было важно выиграть Кубок Стэнли. Когда я ушёл из «Вашингтона», общение немного, к сожалению, прекратилось. Для меня огромная честь провести даже один день рядом с Александром», — цитирует Грабовского «РИА Новости Спорт».

Ранее Овечкин рассказал, что во время приёма в Белом доме в столице США в 2018 году бывший президент Дональд Трамп просил его передать привет президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Материалы по теме
Овечкин рассказал, что Дональд Трамп попросил его передать привет Владимиру Путину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android