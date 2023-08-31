Нападающий Тютнев прошёл просмотр в «Адмирале» и заключил с клубом контракт

Нападающий Павел Тютнев прошёл просмотр в «Адмирале» и заключил с клубом контракт на один сезон. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, двустороннее соглашение хоккеиста рассчитано на два года.

В прошлом сезоне 21-летний Тютнев выступал за «Локомотив», где провёл лишь пять матчей в регулярном чемпионате.

Всего в КХЛ Тютнев сыграл 19 матчей за ярославцев, в которых забросил две шайбы. Его показатель полезности по итогам этих встреч — «0». В ВХЛ на счету нападающего 20 матчей, в которых форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-4».