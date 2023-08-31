«Удивлялся, как он делает упражнения». Бурдасов — о тренировках с Макдэвидом в «Эдмонтоне»

Нападающий челябинского «Трактора» Антон Бурдасов поделился мнением о капитане «Эдмонтона» Конноре Макдэвиде. Россиянин проходил просмотр в «Ойлерз» в 2019 году.

«Пишут, что Макдэвид в «пивной лиге» процентов на 10 выкладывается. А как было на тренировках «Эдмонтона»? Ха! Конечно, удивлялся я, как он делает упражнения. Например, два на два. В одной атаке он просачивается между защитниками. На второй заход они уже предусмотрительно сужаются, а он по большой дуге оббегает их. Ну как так? Игрок он невероятный. Да и парень хороший. Отдохнуть умеет», — цитирует Бурдасова Sport24.

В прошлом регулярном чемпионате Макдэвид сыграл 82 матча и набрал 153 (64+89) очка. Канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром регулярки НХЛ.