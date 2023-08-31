Бурдасов высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов рассказал о появлении в раздевалке Евгения Кузнецова и высказался о возможном возвращении форварда в родной челябинский клуб.
«Кузнецов ходил по раздевалке, что-то ржал, угорал, прикалывался. Как будто между тренировками тебе тамаду в раздевалку запустили! Что у него на уме, то и на языке. Веселил нас – это правда, заряжал позитивом.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер публично звал Кузнецова обратно в «Трактор»? У нас коллектив очень хороший, достойный. Все парни классные. Мы любого примем! Кузю-то чего не принять? С его мастерством и харизмой, чувством юмора. Такие люди нам нужны.
Он сам не намекал, случайно, что через пару лет вернется в «Трактор»? Намекал, намекал. Говорил, рад хоть сейчас вернуться, но контракт. Думаю, такая мысль у него сидит, и он по итогу вернётся. Но это его карьера. И от семьи тоже будет зависеть. Может, они там привыкли жить?» – цитирует Бурдасова Sport24.
Кузнецов является воспитанником «Трактора» и выступал за челябинский клуб с 2009 по 2014 год. Соглашение 31-летнего Кузнецова с «Вашингтоном» рассчитано до конца сезона-2024/2025.
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