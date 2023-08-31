Канадский форвард «Металлурга» Жан-Себастьян Ди поделился впечатлениями от города и арены

Канадский нападающий «Металлурга» Жан-Себастьян Ди рассказал о дороге до Магнитогорска, впечатлениях от города и от арены «Металлург», а также о подготовке к новому сезону.

«Приятно быть здесь. Я воодушевлён новым приключением. Это будет весело. Вы знаете, я 10 лет провёл в Северной Америке, так что очень взволнован новым вызовом и очень рад быть здесь.

Что знаю о КХЛ? Слышал много великолепных вещей о лиге, многие мои друзья играло здесь. Как я и говорил, это новый вызов, и я очень счастлив.

Какие первые впечатления о клубе и городе? Я смотрел несколько видео в интернете. Классная арена, классная организация, все очень дружелюбные. Очевидно, несколько дней уйдёт на привыкание, но я рад быть здесь.

Как прошла моя предсезонка? Хорошо. Я работал дома, у меня было много времени на льду, готовился к сезону. Как я и говорил, это новая площадка. Она немного большая, но я уверен, что быстро привыкну и буду готов», — цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Всего в НХЛ Жан-Себастьен провёл 37 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и в плей-офф.