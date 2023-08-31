Канарейкин оценил шансы «Салавата Юлаева» попасть в четвёрку на Востоке

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от результатов «Салавата Юлаева» в новом сезоне.

«Им будет сложно. Безусловно, в четвёрку войдут «Ак Барс» и «Авангард», будет в следующем сезоне очень нацеленный «Трактор», не стоит забывать об «Автомобилисте». «Салавату» нужно будет сильно поработать, чтобы туда попасть.

«Салавату» можно было бы усилиться. Тоже не мешало бы. Но сезон начинается, сейчас многого не сделаешь. Разумеется, обмены будут, но небольшие: хороший игрок просто так не уйдёт», – сказал Канарейкин в интервью «БИЗНЕС Online».

Первый матч нового сезона уфимский клуб проведёт на выезде с «Барысом» 2 сентября.

Ранее Канарейкин рассказал, как игроки из АХЛ влияют на уровень КХЛ, и оценил подписание «Ак Барсом» Евгения Свечникова.