Гальченюк: не задумываюсь, что могу стать одной из главных звёзд КХЛ. Хочу выиграть Кубок

Нападающий СКА Алекс Гальченюк ответил на вопрос, может ли он стать одной из главных звёзд КХЛ, и рассказал о своей цели в армейском клубе.

«Могу ли я стать одной из главных звёзд КХЛ? Я об этом не задумываюсь. Сфокусирован на том, чтобы показать свой лучший хоккей, помочь команде. Готовлюсь к этому. Хочу внести свой вклад и дойти до самого желанного – победы в Кубке Гагарина. Разговоры о статусе – для прессы и болельщиков. Я же хочу внести как можно больший вклад в очень хорошей команде», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

25 августа на пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб заключил двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком. 29-летнийн нападающий в прошлом сезоне сыграл за «Колорадо Эвеланш» 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате» завтра, 1 сентября.