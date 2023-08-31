Гальченюк: не задумываюсь, что могу стать одной из главных звёзд КХЛ. Хочу выиграть Кубок

Нападающий СКА Алекс Гальченюк ответил на вопрос, может ли он стать одной из главных звёзд КХЛ, и рассказал о своей цели в армейском клубе.
«Могу ли я стать одной из главных звёзд КХЛ? Я об этом не задумываюсь. Сфокусирован на том, чтобы показать свой лучший хоккей, помочь команде. Готовлюсь к этому. Хочу внести свой вклад и дойти до самого желанного – победы в Кубке Гагарина. Разговоры о статусе – для прессы и болельщиков. Я же хочу внести как можно больший вклад в очень хорошей команде», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
25 августа на пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб заключил двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком. 29-летнийн нападающий в прошлом сезоне сыграл за «Колорадо Эвеланш» 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате» завтра, 1 сентября.
- 31 августа 2023
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