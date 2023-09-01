Гальченюк: не закрываю для себя дверь в НХЛ. Но сегодня я игрок СКА, весь мой фокус здесь

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, что не теряет надежд вновь сыграть в НХЛ.

«Мне очень нравилось в Аризоне, у меня там есть дом. Единственное – там очень жарко летом, часто переваливает за 45 градусов. В такие моменты очень трудно. Если будет хорошая возможность найти арену в Аризоне и остаться там, то будет здорово – это одно из самых красивых и классных мест. Не вижу ничего, что могло бы помешать построить хорошую команду там. Отличное место для жизни. Закрываю ли дверь в НХЛ? Не закрываю. Это НХЛ, название говорит само за себя. Но на сегодняшний день я игрок СКА. Весь мой фокус здесь», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате» сегодня, 1 сентября.