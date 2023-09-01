Гальченюк: думал ли, что когда-нибудь окажусь в КХЛ? Конечно, такие мысли пробегали

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, думал ли он когда-нибудь об игре в Континентальной хоккейной лиге.

«Думал ли, что когда-нибудь могу оказаться в КХЛ? Конечно. Я много времени прожил в России, в детстве наблюдал за лигой. Это очень хорошая, сильная лига. Такие мысли пробегали. Когда я был в Северной Америке, естественно, был сфокусирован на игре в НХЛ. Но сейчас, когда я приехал в Россию, всё моё внимание сосредоточено на КХЛ.

Как отреагировал отец? Отец всегда уважает и поддерживает моё решение. Он и сам играл в Питере, знал, какой тут город. Да и я здесь был в детстве. У меня остались только положительные эмоции от Петербурга», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате»: