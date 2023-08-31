Черных: игроки находятся в «культурном шоке» от работы с Козыревым в «Северстали»

Известный агент Александр Черных рассказал о старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Большая ротация состава была во многих клубах, хотя это даже хорошо, когда идёт крупное перемешивание. На предсезонке мне понравилось, как играл «Спартак». Думаю, что Алексей Жамнов знает своё дело и поставит команде интересный хоккей.

Отдельно отмечу «Северсталь». Дай бог здоровья Андрею Козыреву: хоккеисты в его команде получают большое удовольствие от тренировок и игр. Они говорят, что просто кайфуют каждый день от работы. Те наши ребята, которые перешли в «Северсталь», а это Данил Аймурзин, Тимофей Давыдов, Александр Скоренов, находятся просто в «культурном шоке». Я восхищён работой этого тренера и хочу, чтобы у него всё получилось.

В то же время интересно, что после ухода Козырева покажет «Торпедо». Так как многие специалисты спорили, кто в тренерском штабе отвечал за психологическую поддержку команды, а кто — за тактику. На вернувшуюся в КХЛ «Ладу» тоже интересно будет посмотреть. В целом будем следить за всеми клубами», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».

Ранее Черных, представляющий интересы вратаря Антона Худобина, прокомментировал слова спортивного директора «Металлурга» Сергея Гомоляко, который заявил, что сумма контракта хоккеиста была завышена.