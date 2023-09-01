Гальченюк: мы поговорили с Ротенбергом, потом пошёл процесс. Я очень хотел оказаться в СКА

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал подробности о своём переходе в армейский клуб.
«Я решал свои дела, готовился. Разговоры, в которых я участвовал, были более хоккейные, о контракте я не разговаривал. Для этого есть агенты. Я доверился своему агентству. Первый контакт со СКА? Я был в Калифорнии. На меня вышел Роман Борисович Ротенберг, мы хорошо поговорили. После этого пошёл процесс. Были варианты из других клубов, но я оказался в Питере. Я был очень заинтересован предложением СКА, тут очень хорошая команда, которая преследует большие цели. Я очень хотел оказаться здесь», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
29-летний нападающий в прошлом сезоне сыграл за «Колорадо Эвеланш» 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате»:
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