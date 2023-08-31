Калинин — о дебюте в НХЛ: получил пару раз по соплям, хотели отправить в АХЛ

Нападающий и капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге.

«Много времени ушло на адаптацию в североамериканском хоккее? Конечно, определённое время ушло. Там очень много внимания уделяют детальному разбору тактики. Приходилось вслушиваться в каждое слово тренера, чтобы всё понять. Незнание языка тоже наложило свой отпечаток, но со временем всё встало на свои места. Мне старались разжёвывать всё необходимое – видели, что я стараюсь и хочу закрепиться в команде. Были небольшие уступки для меня. Объясняли мне больше, чем другим.

Начало сезона, помню, не особо задалось: проиграли две игры, я в них ничего не показал, получил пару раз по соплям, ещё и тренер не очень хорошо воспринял моё выступление.

Меня хотели отправить в АХЛ, но менеджер команды напомнил, что у меня есть пункт об отъезде в Россию. Они договорились, что дадут мне ещё шанс, и если я проявлю себя, то останусь. А нет – будем разговаривать, думать, что делать. И я начал набирать очки, меня поставили в первое звено, бригаду большинства. Начал стабильно играть в команде – и у меня попёрло», – сказал Калинин в интервью Metaratings.ru.

В НХЛ на счету Калинина игра за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Всего на счету Сергея 121 игра и 19 (10+9) набранных очков.