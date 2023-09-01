«Начнётся хаос. Агенты из-за рубежа будут увозить молодёжь». Черных — о выходе КХЛ из ИИХФ

Известный агент Александр Черных считает, что выход КХЛ из ИИХФ приведёт к негативным последствиям, от которых могут пострадать молодые перспективные хоккеисты.
«Мы не НХЛ, поэтому последствия, которые могут быть, перевешивают чашу весов. Я считаю, что вообще в жизни надо договариваться. Не думаю, что выход из ИИХФ – это правильный шаг. Будут последствия, которые непонятно как отразятся. Сейчас есть трансферные карты и игроки защищены контрактами. Если этого не будет, то начнётся хаос.
Игроки будут уезжать за океан с действующими контрактами? Я не вижу большого количества хоккеистов, которые могут играть в НХЛ. Но есть такие агенты из-за рубежа, нелицензированные в России, которые обещают райскую жизнь в Америке. Они будут увозить звёздочек. Им наобещают что-то запредельное – уедут, а потом сложно будет вернуться. Боюсь, что мы потеряем перспективную молодёжь. Люди с головой – Панарин, Дадонов, Капризов – принимали решения в зрелом возрасте», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».
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