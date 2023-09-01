Вайсфельд — о Прохоркине в «Сибири»: если он покажет уровень, мои поздравления Фастовскому

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд оценил переход нападающего Николая Прохоркина в «Сибирь».
«Если Прохоркин покажет свой лучший уровень, то это очень хорошее вложение денег. Если нет – очень большой риск. Я уже говорил, что «Сибирь» — та команда, которая вынуждена рисковать. Не рисковать могут так называемые клубы-олигархи. Но «Сибирь», если она хочет добиться результата, вынуждена идти на риск. Если Николай покажет уровень – мои поздравления Кириллу Валерьевичу [Фастовскому]», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
В 2017-м Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.
Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»:
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