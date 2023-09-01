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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Кожевников: рад, что Федотов будет играть. Но ИИХФ могут спокойно наделать гадостей

Кожевников: рад, что Федотов будет играть. Но ИИХФ могут спокойно наделать гадостей
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на допуск вратаря ЦСКА Ивана Федотову до игры в КХЛ.

«Хорошо, что Иван будет играть. Я рад за него. Что касается юридических вопросов, то, наверное, будут приняты какие-то меры. ИИХФ могут спокойно наделать гадостей. Их негодяй президент может спокойно гадостей сделать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».

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