Президент ИИХФ анонсировал заявление организации по делу Ивана Федотова

Президент Международной Федерации хоккея Люк Тардиф анонсировал заявление организации по делу российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«После матча будет пресс-релиз на сайте ИИХФ», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, сегодня, 1 сентября, стало известно, что Иван Федотов был внесён в заявку ЦСКА на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».