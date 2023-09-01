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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Президент ИИХФ анонсировал заявление организации по делу Ивана Федотова

Президент ИИХФ анонсировал заявление организации по делу Ивана Федотова
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Президент Международной Федерации хоккея Люк Тардиф анонсировал заявление организации по делу российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«После матча будет пресс-релиз на сайте ИИХФ», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, сегодня, 1 сентября, стало известно, что Иван Федотов был внесён в заявку ЦСКА на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».

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