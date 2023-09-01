Иван Федотов отразил буллит в матче с «Ак Барсом»

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Под занавес первого периода в ворота ЦСКА был назначен буллит. Даррен Диц потерял шайбу на синей линии, а Кирилл Семёнов, убежав в контратаку, вынудил казахстанского защитника нарушить правила. Тем не менее нападающий казанцев не смог реализовать буллит. Семёнов ехал по центру, после чего качнул Ивана Федотова и нанёс бросок низом. Вратарь ЦСКА щитком отразил шайбу.

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