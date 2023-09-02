«Баффало» введёт предпродажу билетов для местных фанатов, чтобы сократить число приезжих

«Баффало» попытается создать преимущество для местных фанов при продаже билетов. Болельщики из Торонто, Монреаля и Питтсбурга часто приезжают в Баффало, потому что билеты на матчи «Сэйбрз» доступнее и дешевле, чем в их городах.

«В прошлом сезоне было несколько игр, когда арена была окрашена не в наши цвета. Мы это обсуждали и пытались понять, что нужно сделать, чтобы билеты доставались болельщикам «Баффало». Мы будем проводить предварительную продажу для местных болельщиков, которые смогут купить билеты до того, как другие фанаты за пределами нашей специальной маркетинговой зоны получат доступ. Мы надеемся, что этот эксперимент сработает», – сказал вице-президент «Сэйбрз» по продажам Фрэнк Батрес-Ландаэта.

«Уверен, что это не сработает. Многие владельцы абонементов привыкли время от времени продавать места болельщикам из южного Онтарио. Это серьёзные деньги, которые в том числе помогают приобретать абонементы», – считает Ник Джаммуссо, владелец билетной компании VIP Tix из Баффало.

Средняя посещаемость матчей «Баффало» в минувшем сезоне составила 15 567 зрителей (81,6% заполняемости арены). Клуб занял 27-е место в лиге по среднему числу болельщиков на игре.