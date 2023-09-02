Гендиректор «Лады»: к Василию Кошечкину ещё не обращались, но куда он от нас денется

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, что руководство пока не обращалось к завершившему карьеру вратарю Василию Кошечкину по поводу работы в клубе. Голкипер является воспитанником тольяттинского хоккея и шесть сезонов провёл за «Ладу».

«К Василию Кошечкину не обращались. Было несколько интервью, поздравлений в связи с выходом команды в КХЛ. Он сейчас отдыхает, пока его не трогаем. Но куда он от нас денется теперь (смеётся)?» — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кошечкин становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» — в 2014 и 2016 годах. Голкипер завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона КХЛ.