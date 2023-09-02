«ИИХФ надо послать по-русски и как можно дальше». Александр Тихонов — о деле Федотова

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил «послать ИИХФ подальше» в деле с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Международная федерация хоккея запретила вратарю выступать в КХЛ до конца 2023 года, а после его игры в стартовом матче нового сезона КХЛ наложила штраф на ФХР в размере 5 тыс. швейцарских франков (примерно 544 тыс. рублей. — Прим. «Чемпионата»).

«ЦСКА делает правильно. Советский и российский хоккей доказал свою состоятельность во всех отношениях, в том числе и против профессионалов. У нас огромное количество игроков, и если бы наверху были нормальные люди, то мы бы давно уже сделали российскую хоккейную лигу. И она была бы выше, чем в Канаде и США.

Сергей Фёдоров всё сказал правильно. Я с ним встречался здесь, на товарищеском матче ЦСКА с минским «Динамо». Я абсолютно согласен с Сергеем, нам надо диктовать свои правила и условия. И быть независимыми. А ИИХФ надо послать по-русски, открытым способом и как можно дальше», – цитирует Тихонова «РИА Новости».