Березин: Дацюк после тренировки мог откатать ещё одну, а в 40 лет бегал как в 18

Защитник «Лады» Максим Березин поделился впечатлениями от игры в одной команде с Павлом Дацюком. Хоккеисты выступали вместе за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год.
«Павел Валерьевич – работяга до мозга костей. Очень много работал, ему поэтому всё внешне легко давалось. Мне кажется, после первой тренировки он мог откатать ещё одну. Настолько был подготовленный, что в 40 лет бегал как в 18.
Владение шайбой на максимальном уровне. В раздевалке всегда говорил как надо: и чтобы собрать команду, и чтобы подбодрить. Всё уже выиграл, но видно по нему, что он ещё хочет, кайфует от хоккея! Поэтому не удивлён, что он ещё работает в хоккее», – цитирует Березина Metaratings.ru.
Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2002.
- 2 сентября 2023
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